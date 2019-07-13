Kapadokya’da “Astrofest 2019” gökyüzü bilim şenliği düzenleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Astrofest 2019” gökyüzü bilim şenliği Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Aşk vadisinde düzenlendi.

Göreme beldesinde bulunan Aşk vadisinde düzenlenen gökyüzü bilim şenliğine Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde alanlarında uzman hocalar tarafından katılımcılara bilgiler veriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte katılımcılara ay, yıldızlar ve diğer gökyüzü cisimleri teleskoplarla izlettirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Konya Bilim Merkezi danışma kurulu üyesi Prof. Dr. Ertan Özensel yaptığı açıklamada bu festivalin en önemli özelliği ulusal bir boyutta yapılmasıdır. Bu yıl 200 katılımcı ile etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz dedi. Prof. Dr. Özensel, “Şimdi aslında bu bir festival etkinliği içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Bilim Merkezi ile birlikte buraya bir paydaş olarak da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Şuan ki faaliyetlerimiz gökyüzü yıldızlara yönelik bir değerlendirme gerçekleştiriliyor. Fakat bu festival sadece geceye yönelik değil üç gün boyunca sürüyor. Gündüz ki programlarda çeşitli deney düzenekleri şeklinde faaliyetler yapılıyor. Ve bu festivalin en önemli özelliği ulusal bir boyutta yapılmasıdır. Bu yıl 200 katılımcı ile etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Aileler çocuklarıyla beraber geliyorlar. Ayrıca gündüzleri biliyorsunuz Kapadokya bir çok özellikleri itibarıyla meşhur bir alan. Vadi yürüyüşleri gerçekleştiriliyor ve özellikle gökyüzü, gök cisimleri konusunda çeşitli gözlemler gerçekleştiriliyor. Ama bu süreç içerisinde şuanda olduğu gibi Türkiye’nin değişik üniversitelerinden alanlarında uzman hocalarımız gökyüzüne yönelik, gezegenlere yönelik, evrenimize yönelik çeşitli değerlendirmeler yapmaya çalışıyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda hep birlikte daha da genişleterek devam ettirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.