Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarını kuşbakışı izlemek üzere bölgeye gelerek balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen balon turları sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



