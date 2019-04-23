HABER

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 07:16 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayraklarıyla havalandı.Sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı asıldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayraklarıyla havalandı.
Sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı asıldı. Göreme beldesinde, turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balonları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla sepetlerine Türk bayrağı asarak havalandı. Turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta, peribacalarının arasından süzülerek, hem yörenin doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşarken hem de bayram coşkusuna şahitlik etti.
Voyager Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan yaptığı açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bizde Türk bayraklarıyla gökyüzünde bayramı kutlamak istedik dedi. Aydoğan, “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu anlamlı günde firmamız olarak ve tüm balon firmaları Türk bayraklarını balon sepetlerimize asaraktan kutlamalara katıldık. Turistler açısından da oldukça ilgi çekici bir durum oldu. Onlarda bugünün önemini ve değerini bizler için bildiği için olumlu karşıladılar. Tekrardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için Türk bayraklarıyla havalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Muğla'da üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Çorum'da gece yarısı feci kaza! TIR bu hale geldi

Çorum'da gece yarısı feci kaza! TIR bu hale geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

İki gündür haber alınamıyordu! Cesedi evinin bodrumunda bulundu!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.