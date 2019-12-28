HABER
  4. Kapadokya’da balonlar 6 günün ardından havalandı

Kapadokya’da balonlar 6 günün ardından havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 6 günün ardından yeniden havalandı.Dünyanın balon turizminde başkenti konumunda bulunan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 6 gün sonra yeniden havalandı.

Kapadokya’da balonlar 6 günün ardından havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 6 günün ardından yeniden havalandı.
Dünyanın balon turizminde başkenti konumunda bulunan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 6 gün sonra yeniden havalandı. Olumsuz hava şartları ve kar yağışıyla birlikte 22 Aralık Pazar gününden beri yapılamayan sıcak hava balon turları bugün yeniden yapılmaya başlanırken, balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuş bakışı izlemenin keyfini yaşadı.

Kapadokya’da balonlar 6 günün ardından havalandı

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
Türkiye’nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttuTürkiye’nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
(Özel) Tedavisi tamamlanan Avrasya Kartal Baykuş’u doğaya salındı(Özel) Tedavisi tamamlanan Avrasya Kartal Baykuş’u doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Meclis olağanüstü toplanıyor

Meclis olağanüstü toplanıyor

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Arnavutköy'de motosiklet kazası! Başını otomobile çarptı

Böyle geldi, başını çarparak durdu

İstanbul'da acı olay... Eşini ölü halde buldu, sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İstanbullular dikkat! Beyoğlu’nda yılbaşı kutlamaları için bazı yollar kapanacak

Dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Son dakika! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.