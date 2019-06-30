Beldedeki bir otelin sahibi Bekir Coşkun, AA muhabirine, birçok otel gibi kendi tesislerinde de fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin taleplerine cevap verebilmek için dekorlar oluşturduklarını söyledi.

Yer sofrasında kahvaltı, eski motosiklet, salıncak ve terasta yatak gibi dekorlar oluşturduklarını belirten Coşkun, sıcak hava balon turuna katılmak isteyenlerin yanı sıra bu manzarada fotoğraf çektirebilmek için çaba harcayanların sayısının da yüksek olduğunu anlattı.

Coşkun, Kapadokya'nın doğa harikası bir yer olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Turistler de bunu her türlü değerlendiriyor. Sabah saatlerinde misafirlerimiz hem balon uçuşlarını izlemek hem de fotoğraf çektirmek için terasları kullanıyor. Sosyal medya sayfalarında sırf bu manzaradaki fotoğraflarını yayınlayabilmek için gelen konuklarımız var. Sabah gün doğumuyla başlayan ve balon uçuşları tamamlanıncaya kadar, bu görselin izlenebildiği teraslar dolu oluyor. Balonda uçan turistler de bazen ertesi gün bir de burada fotoğraf çektiriyor ayrıca bu imkana sahip olmayan otellerden de yerli yabancı konuklar, terasları kullanmak amacıyla gelebiliyor."

Çinli turist Zhang Li de sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirmek için gün doğmadan otelin terasına geldiğini aktararak, "Kapadokya'ya ünlü kaya oyma otellerinde kalabilmek ve balonla peribacalarını görmek için geldik. Bu terasın manzarası da gerçekten çok özel. Fotoğraflarımı arkadaşlarımla paylaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.