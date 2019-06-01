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Kapadokya’da bayram doluluk oranı yüzde 95’lere ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla doluluk oranı yüzde 95’lere ulaştı.Ramazan Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından yerli turistlerin tercihlerinin deniz kıyıları olurken Kapadokya Bölgesinde ise ağırlığı yabancı turist olmak üzere doluluk oranı yüzde 95’e ulaştı.

Kapadokya’da bayram doluluk oranı yüzde 95’lere ulaştı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla doluluk oranı yüzde 95’lere ulaştı.
Ramazan Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından yerli turistlerin tercihlerinin deniz kıyıları olurken Kapadokya Bölgesinde ise ağırlığı yabancı turist olmak üzere doluluk oranı yüzde 95’e ulaştı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’nda Kapadokya Bölgesinde yabancı turist yoğunluğu yaşanacağını söyledi. Dinler, “Türkiye’nin en önemli kültür merkezi olması sebebiyle Kapadokya Bölgesi tatil döneminde yoğun ilgi gören bir bölgelerin başında geliyor. Şuan Ramazan Bayramı’nda ağırlıklı yabancı turist olmak üzere dünyanın her tarafından gelen turistlerin yanı sıra Türk misafirlerimizi ağırlayacağız. Bölgede doluluk oranımız yaklaşık yüzde 95 civarında. Bazı otellerimizde halen tek tük yerler var. Kapadokya’ya gelmek, görmek isteyen yerli misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

“Kapadokya dünyada ilgi görüyor”
KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya bölgesinin dünyada eşi benzeri olmamasından dolayı dünyanın her ülkesinden ilginin olduğunu ifade ederken yerli turistlere de çağrıda bulundu. Dinler, "Şimdi tabii ki Kapadokya dünyada çok ilgi gören bir yer. Yabancı misafirlerimiz çok önceden rezervasyon yaptığı için bölgeyi ön rezervasyon ile doldular. Bu tabi balon rezervasyonuna da yansıdı. Yani kısacası her türlü rezervasyona yansıdı. Türk misafirlerimiz daha çok son dakikacı veya çok kısa bir zaman kala rezervasyon yaptıkları için onlar yer bulamayabiliyorlar. Ama şuanda halen bazı otellerimizde yer bulunuyor. Bunun için internet ortamından da rezervasyonlarını yaptırabilirler” diye konuştu.

Kapadokya’da bayram doluluk oranı yüzde 95’lere ulaştı

Kapadokya’da bayram doluluk oranı yüzde 95’lere ulaştı

Kapadokya’da bayram doluluk oranı yüzde 95’lere ulaştı

Kapadokya’da bayram doluluk oranı yüzde 95’lere ulaştı

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