HABER

Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:35 | Son Güncelleme

Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu sürüyor

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Ramazan Bayramı'nın ardından tatilcilerin yoğunluğu devam ediyor.

Bu yıl tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşması beklenilen özellikle yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu bölge, bayram tatili dolayısıyla yerli turistlerin de tercih ettiği merkez haline gelince yoğunluk arttı.

Ziyaretçilere masalsı bir manzara sunan bölgede Göreme beldesi başta olmak üzere, peribacalarının yoğunlukla bulunduğu alanlarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Günü birlik ve konaklamalı olarak Kapadokya'yı ziyaret eden tatilciler, ATV motor ve atlı turlarla peribacaları arasında gezinti yaptı, sıcak hava balon turuna katılanlar bölgeyi kuş bakışı izleme imkanı buldu.

Göreme'de bir otelin yetkilisi Sami Daşdeler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili nedeniyle yer bulmakta zorlanan tatilcileri çevre belde ve ilçelere yönlendirdiklerini belirtti.

Haziran ve temmuzda da yoğunluğun sürmesini beklediklerini vurgulayan Daşdeler, "2019 yılı geçmiş yıllara baktığımızda çok daha iyi olacak." dedi.

Bayram tatili dolayısıyla Adana'dan Kapadokya'ya gelen Eren Burgu da arkadaşlarıyla geldiği bölgenin manzarasına hayran kaldığını belirterek, "Geldiğimize değdi. Fotoğraf çekmek için geldik, manzara harika. Bilgi sahibi olmayanlara da buranın eşsiz güzelliklerinden bahsedeceğim." diye konuştu.

Ailesiyle İstanbul'dan gelen Güner Arıcı da "Çok masalsı bir yer. Sabah sıcak hava balonlarını izledik. Yurdumuzun önemli bir turizm bölgesi olduğu için güzelliklerini biliyorduk ama ancak fırsat bulabildik. İlk defa geldik, çok beğendik." ifadesini kullandı.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
5 Dakikada 25 bin liralık elektrik malzemesi çalan hırsızlar kamerada5 Dakikada 25 bin liralık elektrik malzemesi çalan hırsızlar kamerada
Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin çalışmalarını beğeniyorSakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin çalışmalarını beğeniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9 günlük bayram tatili Kapadokya Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul surları tehlike altında

Büyük tehlike: Görüldüğü andan itibaren yok edilmeli

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.