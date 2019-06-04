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Kapadokya'da bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kapadokya'da bayram yoğunluğu

NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Peribacaları ve yer altı şehirleriyle ünlü Nevşehir'in Kapadokya bölgesi, 9 günlük bayram tatilinde kültür turizmine önem veren yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bölgedeki konaklama tesisleri, bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, günübirlik ziyaretçiler de Kapadokya'ya yoğun ilgi gösterdi. Tatilciler, balon, ATV ve at binerek bölgenin tarihi yerlerini gezdi. Turizm merkezine ilk kez gelen tatilciler, Kapadokya'ya hayran kaldıklarını söyledi.

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