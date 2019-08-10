Kapadokya'da bayram yoğunluğu

NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da, Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm oteller yüzde yüz doldu.

Peribacaları, sıcak hava balonları ve doğal yapıları ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya, Kurban Bayramı tatili nedeniyle tamamen doldu. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, sıcak hava balonları ile Kapadokya turu yaptı. Yerli ve yabancı turistler, bölgenin büyülü doğal ve kültürel değerlerinin yer aldığı Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve Örenyeri, Çavuşin Kilisesi, Kaymaklı, Özkonak ve Derinkuyu yeraltı şehri ile Ortahisar, Mustafapaşa gibi merkezleri gökyüzünden izleme fırsatı buldu. Tatilciler, bayram boyunca bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek tatilin keyfini çıkaracak.

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