HABER

Kapadokya'da bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da, Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm oteller yüzde yüz doldu.

Kapadokya'da bayram yoğunluğu

NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da, Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm oteller yüzde yüz doldu.
Peribacaları, sıcak hava balonları ve doğal yapıları ile ünlü turizm bölgesi Kapadokya, Kurban Bayramı tatili nedeniyle tamamen doldu. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, sıcak hava balonları ile Kapadokya turu yaptı. Yerli ve yabancı turistler, bölgenin büyülü doğal ve kültürel değerlerinin yer aldığı Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve Örenyeri, Çavuşin Kilisesi, Kaymaklı, Özkonak ve Derinkuyu yeraltı şehri ile Ortahisar, Mustafapaşa gibi merkezleri gökyüzünden izleme fırsatı buldu. Tatilciler, bayram boyunca bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek tatilin keyfini çıkaracak.

FOTOĞRAFLI

Kapadokya'da bayram yoğunluğuKapadokya'da bayram yoğunluğuKapadokya'da bayram yoğunluğu

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
İYİ Partili Dervişoğlu: Bayramda iyi tatil yapın, bayramdan sonra hep beraber koşacağızİYİ Partili Dervişoğlu: Bayramda iyi tatil yapın, bayramdan sonra hep beraber koşacağız
Kadın futbol takımının kamp hayali, çekilişle gerçek olduKadın futbol takımının kamp hayali, çekilişle gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu

Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu

Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Terör örgütü PKK'nın "şifreli haberleşme tablosu" iddianamede

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İzmir'de baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Sahte dolar, sahte altın malzemesi... Hepsi evden çıktı

Hepsi bir evden çıktı!

Bayram namazı İzmir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İzmir için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.