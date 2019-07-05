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Kapadokya’da Birsen Tezer rüzgarı esecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden Birsen Tezer, 27 Temmuz Cumartesi günü Kapadokya’da müzikseverlerle buluşacak.Türk sanat müziği, pop ve caz melodileriyle harmanlanmış tarzıyla kitlelerin beğenisini toplayan Birsen Tezer, 27 Temmuz Cumartesi günü Kapadokya’da sahne alacak.

Kapadokya’da Birsen Tezer rüzgarı esecek

Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden Birsen Tezer, 27 Temmuz Cumartesi günü Kapadokya’da müzikseverlerle buluşacak.

Türk sanat müziği, pop ve caz melodileriyle harmanlanmış tarzıyla kitlelerin beğenisini toplayan Birsen Tezer, 27 Temmuz Cumartesi günü Kapadokya’da sahne alacak. Sanatçı, Cihan ve İkinci Cihan albümlerinden derlediği şarkıları seslendirirken kanun performansıyla da geceye renk katacak.
Kapadokya Museum Hotel’de düzenlenecek konserde, misafirler havuzbaşında hem müziğe doyacak hem de Kapadokya’ya özgü lezzetleri tatma fırsatı bulacak. Bilet fiyatları ve detaylı bilgi Museum Hotel web sitesinden öğrenilebilir.

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