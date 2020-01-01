Kapadokya’da çanak ustaları yeni yıla çalışarak girdi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan çanak ustaları 2020 yılına yeni tasarımlarını hazırlayarak girdi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde çanakçılığı ile meşhur ilçesi Avanos’ta çanak ustaları 2020 yılına çalışarak girdi. 2020 yılında hazırlamış oldukları yeni tasarımları yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmaya hazırlanan çanak ustası Şaban Topuz ördek şeklinde hazırladığı çanakları yeni yılda satışa sunacaklarını söyledi.

2020 yılında yeni tasarımlar hazırladıklarını ifade eden çanak ustası Şaban Topuz, “Yeni yılda bazı umutlarımız varsa bunun için çalışmamız gerekiyor. Bizde çalışıyoruz dedi. Topuz, “Yeni yılda yeni bir heyecan olsun diye forum olarak farklı forumlarda denedik. Gözyaşı şişesinden nasıl ördek yapılır. Ördek tarzında bir çalışma nasıl yapılıyor onu gösterdik. Bu ve benzeri çalışmaları yeni yılda çalışarak bu şekilde yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacağız. Eğer içinde çalışma heyecanı varsa yeni yılda bazı umutların varsa bunun için çalışman gerekiyor. Bizde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

