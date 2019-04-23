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Kapadokya’da çocuklar ilk kez sıcak hava balonuna bindiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 09:43 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ürgüp Belediyesi tarafından çocuklar hayatlarında ilk kez sıcak hava balonuna binmenin mutluluğunu yaşadı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ürgüp’te ilkokul ve ortaokul öğrencileri ilk kez sıcak hava balonuna binmenin mutluluğunu yaşadı.

Kapadokya’da çocuklar ilk kez sıcak hava balonuna bindiler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ürgüp Belediyesi tarafından çocuklar hayatlarında ilk kez sıcak hava balonuna binmenin mutluluğunu yaşadı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ürgüp’te ilkokul ve ortaokul öğrencileri ilk kez sıcak hava balonuna binmenin mutluluğunu yaşadı. Ürgüp Belediyesi ve Voyeger Balloons işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 99.yılını kutluyoruz. Ürgüp’ümüzde bugün bu bayramı farklı kılmak anlamında turizmin öncü sektörlerinden balonculuğu öne çıkartmak hem de çocuklarımızın balon turizminden faydalanması adına onlarla böyle bir küçük etkinlik yapmak istedik. Çocuklarımızı Cumhuriyet Meydanında balonlarımıza bindirerek çocuklarımızı neşelendirmek istedik” diye konuştu.

Kapadokya’da çocuklar ilk kez sıcak hava balonuna bindiler

Kapadokya’da çocuklar ilk kez sıcak hava balonuna bindiler

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