HABER

Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 21:04 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, doğal kayalığın üzerine yaptırılan ve tepki çeken asansör, otel sahibi Erol Özsoy tarafından kaldırıldı. Özsoy, "Asansörün kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptık.

Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, kaldırıldı

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, doğal kayalığın üzerine yaptırılan ve tepki çeken asansör, otel sahibi Erol Özsoy tarafından kaldırıldı. Özsoy, "Asansörün kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptık. Oradaki balkon da kalkacak ve doğaya uygun bir şekilde kendi şeklini bulacak" dedi.
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Ürgüp'te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı. Yunak Mahallesi'ndeki otelde kalan müşterilerin, doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya'yı seyretmesi için yaptırılan asansör, sosyal medyaya görüntülerinin yayınlanması üzerine geçen günlerde büyük tepki çekmişti. Doğal kayalık üzerine kulübe şeklinde inşa ettirilen asansör, eleştirilerin ortasında kalınca otel yönetimi de değiştirilmesi için kolları sıvadı. Otel yönetimi, asansörü bulunduğu yerden kaldırdı. Asansörü kaldırdıklarını belirten Özsoy, "Daha önce haber konusu olmuş olan bu asansör projesi koruma kurulundan onaylı bir projeydi. Bunu daha önceki röportajımızda söylemiştik. Bu projeyi satın aldığımız zaman zaten onaylanmış ruhsatlı bir projeydi. Fakat bitirdikten sonra bizde zaten bunun doğaya uygun olmadığını fark ettik ve bunu kaldırmak içinde dosyamızı vermiştik. 6 aydır süreçte bekliyordu. Bu olayın son dönemlerde gündeme düşmesiyle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde zaten asansörü kaldırmak istiyorduk. Asansörün kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptık. Oradaki balkon da kalkacak ve doğaya uygun bir şekilde kendi şeklini bulacak" dedi.
Yaşadıkları olay sonrası bölgeye artık yatırım yapmayacaklarını kaydeden Özsoy, "Kararımızda her hangi bir değişiklik yok. Daha öncede bahsettiğim gibi Ürgüp'te 450 odalı bir otel inşa edecektik. Yaklaşık 250 kişi çalışacaktı. İstihdam sağlayacaktık ama bu prosedürler bizi yorduğu için bunları yapmaktan vazgeçtik. Kesinlikle biz Kapadokya'ya bundan sonra yatırım yapmayacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, kaldırıldıKapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, kaldırıldıKapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, kaldırıldıKapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, kaldırıldı

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Haksız kazanç elde eden polislere gözaltıHaksız kazanç elde eden polislere gözaltı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Mersin'de haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

Haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Yürek yakan ağıt! '6 yıl oldu sen gideli, daha dün gibi...'

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! O taksici için karar verildi

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.