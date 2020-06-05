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Kapadokya’da gökyüzü balonlarla renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 07:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonlarının eğitim uçuşu ile gökyüzü uzun bir aradan sonra renklendi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenen sıcak hava balonları 1 Haziran tarihi itibarıyla eğitim uçuşlarına başladı. Sabahın erken saatlerinde havalanan eğitim uçuşları ile birlikte gökyüzü renklenirken yaklaşık 11 balon eğitim uçuşu için havalandı. Bölgede 10 yıldır balon pilotluğu yapan Üzeyir Kardaş, "Gökyüzünü eğitim uçuşları ile yeniden renklendiriyoruz" dedi. Kardaş, “10 senedir ticari olarak balon pilotluğu yapmaktayım. 1 Haziran itibarıyla eğitim uçuşlarımız başlamış olup 1 Temmuz itibarıyla da şu an için ticari uçuşlarımız başlayacaktır. Eğitim uçuşları ile Kapadokya’yı renklendirmeye devam ediyoruz. Kapadokya’da normal şartlarda ticari olarak 150 balon uçuyor. Artık Kapadokya denildiğinde akıllara balonlar geliyor. Kapadokya balonlarla daha renkli bir görüntüye kavuşuyor. Gelen turistler artık sıcak hava balonları için gelmeye başladı. Umudumuz 1 Temmuz itibarıyla aynı coşkuyu yaşamak ve aynı görselliği yaşamak istiyoruz” dedi.

Kapadokya’da eğitim uçuşu için havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1 saat 20 dakika havalandı.

(İHA)

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