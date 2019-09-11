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Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp’de gün batımında ve gün doğumunda görsel şölen yaşanıyor.Dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistler Kapadokya’da gün doğumunu balon gezisi ile karşılarken, Kızılçukur’da da günü batırmanın keyfini yaşıyor.

Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp’de gün batımında ve gün doğumunda görsel şölen yaşanıyor.
Dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistler Kapadokya’da gün doğumunu balon gezisi ile karşılarken, Kızılçukur’da da günü batırmanın keyfini yaşıyor. Gün doğumunu balondan izleyenler kadar seyir teraslarından izleyenler de eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor. Muhteşem bir görsel şölene sahne olan Kapadokya’da güneşin doğduğu ve battığı anda ortaya çıkan renkler ise fotoğraf karelerine yansıyor.

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Kapadokya’da güneşin görsel şöleni
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