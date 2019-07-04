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Kapadokya'da güzeller çömlek yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenecek güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, seramik atölyesini ziyaret ederek, çömlek yaptı.  Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı.

Kapadokya'da güzeller çömlek yaptı

Orçin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenecek güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, seramik atölyesini ziyaret ederek, çömlek yaptı.
Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı. Rusya, Ukrayna, Belarus, Dubai ve Sibirya gibi ülkelerden gelen güzeller, ilçede bulunan seramik atölyesini ziyaret etti ve tezgahın başına oturarak çömlek yapmayı denedi. Ustaların yardım ettiği yarışmacılar çömlek yapmakta bir hayli zorlanırken, eğlenceli anlar yaşadı. Yarışmaya katılan kraliçe adayları, peribacaları ile ünlü bölgeyi de gezdi.

FOTOĞRAFLI

Kapadokya'da güzeller çömlek yaptıKapadokya'da güzeller çömlek yaptıKapadokya'da güzeller çömlek yaptıKapadokya'da güzeller çömlek yaptı

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