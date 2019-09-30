HABER

Kapadokya'da hedef 5 milyon turist

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

GÖREME Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da hedeflerinin yıllık 5 milyon turist olduğunu söyledi.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - GÖREME Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da hedeflerinin yıllık 5 milyon turist olduğunu söyledi. Durmaz, "Sağlıklı bir turizm alt yapısı ile 5 milyon turiste ulaşmamak artık içten bile değil. Yeter ki ayağımızı yere sağlam basalım. Potansiyel değerlerimiz, beklentilerimizi net bir şekilde karşılayabilir" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya bölgesi, her yıl yaklaşık 3 milyona yakın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Kapadokya genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli otel ve butik otel, belediye belgeli pansiyon ve otellerde yaklaşık 30 bin yatak kapasitesine ulaşıldığını belirtti. Durmaz, özellikle son yıllardaki turizm hareketliliğinin bölgedeki turizme olan bakış açısını da olumlu yönde değiştirdiğini söyledi.

'BALONCULUK BAŞLI BAŞINA BİR SEKTÖR'

Durmaz, sıcak hava balonu uçuşlarının sağlıklı bir şekilde yapılabildiği ender coğrafyalardan biri olarak da bilinen Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin balon turlarına tahminlerin ötesinde bir ilgi oluşturduğunu ifade etti. Sıcak hava balonlarıyla Kapadokya turu yapıldığını kaydeden Durmaz, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Göreme, Uçhisar, Ortahisar gibi merkezlerde sıcak hava balonları, adeta Kapadokya semalarında dans ediyor. Yaklaşık 1.5 saat süre ile devam eden bu müstesna gezi için binlerce kilometre uzaklıktan gelen turistler o anın büyük mutluluğunu yaşıyorlar. Kapadokya turizmi içerisinde sıcak hava balonları ile yapılan turlar başlı başına bir sektör oluşturdu" diye konuştu.

'KONAKLAMA TESİSLERİNE AĞIRLIK VERELİM'

Bölgede yılda 3 milyona ulaşan turist yoğunluğunun yaşandığını kaydeden Durmaz, "Sahip olduğumuz doğal, kültürel ve tarihsel değerleri turizmde oldukça etkin bir şekilde kullanmamız durumunda 5 milyon turiste ulaşmamak elde değil, yeter ki sağlıklı bir turizm alt yapısı oluşturalım. Tanıtımı çağın gerektirdiği şekillerde profesyonel anlamda gerçekleştirelim ve elbette turistik konaklama tesislerine ağırlık verelim. Bu hedeflere birkaç yıl içerisinde ulaşabileceğimizi herkesin göreceğine inanıyorum" diye konuştu.

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktıAngolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı
Kubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararıKubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Son dakika: Zap'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Yenibosna Ortaokulu'nun tatil edildiğini öğrenci ve veliler okul kapısında öğrendi

Haberi okul kapısında öğrendiler! Büyük şaşkınlık yaşadılar

Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

300 ameliyat geçirdi! Sevindiren haber 9 yıl sonra geldi

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

İzmirli iş adamının feci ölümü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.