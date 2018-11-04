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Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Göreme'de, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildiği ve imar barışına dahil olmadığı tespit edilen tek katlı yapı ile yanındaki müştemilatı iş makinesiyle yıkıldı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da imar barışına dahil olmadığı tespit edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Göreme Belediyesi ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kapadokya'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarının ardından bugün harekete geçti.

Peribacalarının arasında 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildiği, imar barışına dahil olmadığı tespit edilen tek katlı yapı ile yanındaki müştemilatı, zabıta ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından iş makinesiyle yıkıldı.

Yapının hayvancılık amaçlı inşa edildiği öğrenildi.

Bölgede kaçak yapılarla mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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Kaçak Yapı Kapadokya Nevşehir peribacaları yıkım

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