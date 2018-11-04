Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına başlanması

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, imar barışının bazı kesimlerce çarpıtılmaya çalışıldığını belirterek, "Kapadokya bölgesinde sayı olarak 100'ün üzerinde yapı var. Barışın geçerli olduğu tarihten sonra yapılmış olanlarla ilgi hukuki süreçler daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılmıştı. Bugün de ilk yıkım gerçekleştirildi. Hukuki süreçleri tamamlananlar hızla yıkılacak." dedi.
Çeşitli gezi ve incelemeler için iki gündür Nevşehir'de bulunan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imar barışına dahil olmadığı tespit edilen binaların vakit kaybetmeden yıkım işlemlerinin yapılacağını söyledi.
Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"İmar barışı bazı kesimler tarafından çarpıtılıyor. Dün de bazı tespitlerimiz olmuştu. Kapadokya bölgesinde sayı olarak 100'ün üzerinde (kaçak) yapı var. Barışın geçerli olduğu tarihten sonra yapılmış olanlarla ilgi hukuki süreçler daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılmıştı. Bugün de ilk yıkım gerçekleştirildi. Hukuki süreçleri tamamlananlar hızla yıkılacak. Yapılmış olanlar ve yapımı devam edenlerin hepsi tespit altında, işaretlenmiş durumda. Zaten hızlı şekilde inşaatlar mühürleniyor ve durduruluyor. Ama durdurmakla kalınmayacak bugünkü gibi onlar da sırayla yıkılacak. Kapadokya, Türkiye turizmi için en önemli yerlerden biri. Kapadokya'yı kaderine bırakmaya değil, tarihi yerlere getirmeye geldik. Bugünkü de en güzel örneklerden biri oldu, ara vermeden yıkımlara devam edeceğiz."
- Ersoy'un Nevşehir'deki temasları
Öte yandan Bakan Ersoy, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesini gezdi. Burada, el yapımı ve çeşitli kostümler giydirilmiş bebekleri inceleyen Ersoy, müzenin kurucusu Sibel Radiye Gül'den bilgi aldı.
Daha sonra Hacıbektaş ilçesine geçen Ersoy, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni gezdi, Hacı Bektaş Veli'nin türbesinde dua etti.
Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibince Kırklar Meydanı adı verilen alanda düzenlenen semah gösterisini izledi.
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