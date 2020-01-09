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  4. Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu

Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 00:26 | Son Güncelleme

Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Peribacalarına yönelik gece aydınlatmalarının yapıldığı alanlarda ortaya güzel görüntüler çıkarken, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, hatıra fotoğrafı çektirerek kar topu oynadı.

Yer yer sisin etkili olduğu bölgede sıcaklık hissedilir derece düştü.

Öte yandan, turistlerin bölgeyi kuş bakışı izlemelerine olanak sağlayan sıcak hava balon turlarının mevsim koşulları nedeniyle yarın için iptal edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya, kar yağışı, Nevşehir,

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