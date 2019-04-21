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Kapadokya'da nisan karı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, Kapadokya bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası peri bacaları beyaza büründü.

Kapadokya'da nisan karı

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, Kapadokya bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası peri bacaları beyaza büründü.
Nevşehir'de etkili soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece yarısı etkisini artıran kar yağışı, Kapadokya bölgesindeki peri bacalarını beyaz bürüdü. 23 Nisan tatilini hafta sonu ile birleştirerek Kapadokya'ya akın eden tatilciler kar yağışına aldırış etmeden tatilini sürdürdü. Bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Tatilciler bölgede kar topu oynadı. Arkadaşları ile birlikte tatile gelen Sena Demir, "Tatil için geldiğimiz Kapadokya'da nisan ayında karla karşılaşmak bizi şaşırttı. Ancak, tatil yapmamıza hiçbir şekilde engel olmadı. Burada yer altı mağaralarını gezdik, doğasına çok sevdik. Kar yağışı peri bacaları ile birleşince rüya gibi bir görüntü ortaya çıktı" dedi. Bölgeyi gezen Japon turistler ise, peri bacalarına yağan karın bir başka güzellik ortaya çıkardığını söylediler.

FOTOĞRAFLI

Kapadokya'da nisan karıKapadokya'da nisan karıKapadokya'da nisan karıKapadokya'da nisan karı

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