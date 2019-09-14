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Kapadokya’da Pazar günü balon turları iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 15 Eylül Pazar günü sıcak hava balon turları iptal edildi.Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Eylül Pazar günü yapılması planlan sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Kapadokya’da Pazar günü balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 15 Eylül Pazar günü sıcak hava balon turları iptal edildi.
Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Eylül Pazar günü yapılması planlan sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde 15 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.

Kapadokya’da Pazar günü balon turları iptal edildi

Kapadokya’da Pazar günü balon turları iptal edildi

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