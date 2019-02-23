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Kapadokya'da peribacaları yakınındaki yapıların yıkılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Göreme beldesindeki STK'lar ortak açıklama yaparak mağduriyetlerin önüne geçilmesi için taleplerini dile getirdi - STK'lar adına konuşan Aynur Dağ Yüksel: "İçerisinde yöre halkının, belediye ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bulunacağı bir komisyon oluşturularak gerekli düzenlemeler ve takiplerle çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi uygun olacaktır" - "Bizler yöremizin öneminin farkındayız. Doğal güzelliklerimizi koruyacağımıza, yapılan uygunsuz yapıları kimseyi incitmeden düzelteceğimize ve takipçisi olacağımıza kamuoyu önünde söz veriyoruz" - Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz" "TBMM'den Kapadokya özel yasasının çıkmasını istiyoruz. Burası turizmciler ve bizim için ekmek kapısı"

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan yapıların yıkılmasına yönelik çalışmalarla gündeme gelen Nevşehir'in Göreme beldesinde, turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK), mağduriyetlerin önüne geçilmesi için taleplerini dile getirdi.

Beldedeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi, Göreme Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Göreme Turizmciler Derneği ve Göreme Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına basın açıklamasını turizmci Aynur Dağ Yüksel okudu.

Beldedeki turizmin 1970'li yıllarda ev olarak kullanılan yapıların pansiyona dönüştürülmesiyle başladığını belirten Yüksel, daha sonraki dönemde ise artan talebin karşılanması amacıyla evlerin yanında ambar, samanlık, ahır gibi bölümlerin de restore edilerek konaklama alanlarına dönüştürüldüğünü anlattı.

Yüksel, toplam nüfusu 2 bin 150 olan beldenin günlük ortalama 10 bin yerli ve yabancı turisti konuk ettiğine dikkati çekerek, yoğun bir hareketliliğin yaşandığı beldede ileri ki süreçte daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için sektör temsilcileri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının duyarlı davranış sergilediğini ifade etti.

- Komisyon kurulması talebi

Kapadokya'nın korunması amacıyla halk, yerel yönetim ve STK temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon kurulmasına fikrine sıcak baktıklarını aktaran Yüksel, "İçerisinde yöre halkının, belediye ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bulunacağı bir komisyon oluşturularak gerekli düzenlemeler ve takiplerle çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi uygun olacaktır. Bizler yöremizin öneminin farkındayız. Doğal güzelliklerimizi koruyacağımıza, yapılan uygunsuz yapıları kimseyi incitmeden düzelteceğimize ve takipçisi olacağımıza kamuoyu önünde söz veriyoruz." diye konuştu.

- "Göreme hazmedilemiyor"

Yüksel, 1990'lı yıllardan sonra turizmin Göreme'de canlanmaya başladığını ve yöre halkının 70'li yıllardan beri edindiği tecrübelerle evlerini otel ve pansiyona dönüştürerek kaliteyi ve memnuniyeti artırdığını, Türkiye ekonomisine vergisinden, istihdamına her alanda önemli katkı sağladığını belirtti.

Dünya turizm platformlarında Göreme'nin zamanla marka haline geldiğini dile getiren Yüksel, "Göreme'nin Kapadokya bölgesinde gözde oluşu ve halen yükselmekte olması bazı çevreler tarafından hazmedilememektedir, bunun farkındayız. Oysa bizler Göremeli olarak turizmin gelişmesine destek olabilecek herkese kucak açmışız." diye konuştu.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da turizm sektöründe faaliyet sürdüren tarafların Kapadokya'ya özel bir statü kazandıracağı düşünülen "Alan Yönetimi Yasası"nın bir an önce uygulamaya konulmasını istediklerini dile getirdi.

Kapadokya'nın dünyada eşi olmayan bir yer olduğuna işaret eden Durmaz, "TBMM'den Kapadokya özel yasasının çıkmasını istiyoruz. Burası turizmciler ve bizim için ekmek kapısı. Turizmciler kesinlikle doğanının bozulmasından yana değil. Ama bir gerçek var peribacaları ile yaşamak bizim kültürümüz. Kapadokya'yı koruyarak kullanmak en büyük arzumuz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Göreme beldesi Kapadokya Nevşehir

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