Kapadokya'da peribacaları yakınındaki yapıların yıkılması

Yüksel, toplam nüfusu 2 bin 150 olan beldenin günlük ortalama 10 bin yerli ve yabancı turisti konuk ettiğine dikkati çekerek, yoğun bir hareketliliğin yaşandığı beldede ileri ki süreçte daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için sektör temsilcileri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının duyarlı davranış sergilediğini ifade etti.

Beldedeki turizmin 1970'li yıllarda ev olarak kullanılan yapıların pansiyona dönüştürülmesiyle başladığını belirten Yüksel, daha sonraki dönemde ise artan talebin karşılanması amacıyla evlerin yanında ambar, samanlık, ahır gibi bölümlerin de restore edilerek konaklama alanlarına dönüştürüldüğünü anlattı.

Beldedeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi, Göreme Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Göreme Turizmciler Derneği ve Göreme Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına basın açıklamasını turizmci Aynur Dağ Yüksel okudu.

- Komisyon kurulması talebi

Kapadokya'nın korunması amacıyla halk, yerel yönetim ve STK temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon kurulmasına fikrine sıcak baktıklarını aktaran Yüksel, "İçerisinde yöre halkının, belediye ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bulunacağı bir komisyon oluşturularak gerekli düzenlemeler ve takiplerle çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi uygun olacaktır. Bizler yöremizin öneminin farkındayız. Doğal güzelliklerimizi koruyacağımıza, yapılan uygunsuz yapıları kimseyi incitmeden düzelteceğimize ve takipçisi olacağımıza kamuoyu önünde söz veriyoruz." diye konuştu.

- "Göreme hazmedilemiyor"

Yüksel, 1990'lı yıllardan sonra turizmin Göreme'de canlanmaya başladığını ve yöre halkının 70'li yıllardan beri edindiği tecrübelerle evlerini otel ve pansiyona dönüştürerek kaliteyi ve memnuniyeti artırdığını, Türkiye ekonomisine vergisinden, istihdamına her alanda önemli katkı sağladığını belirtti.

Dünya turizm platformlarında Göreme'nin zamanla marka haline geldiğini dile getiren Yüksel, "Göreme'nin Kapadokya bölgesinde gözde oluşu ve halen yükselmekte olması bazı çevreler tarafından hazmedilememektedir, bunun farkındayız. Oysa bizler Göremeli olarak turizmin gelişmesine destek olabilecek herkese kucak açmışız." diye konuştu.