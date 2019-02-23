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Kapadokya'da peribacaları yakınındaki yapıların yıkılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 17:34 | Son Güncelleme

Çalışmalara, Göreme beldesinde hediyelik eşya satış yeri ve kafe olarak kullanılan bir iş yerinin yıkılmasıyla devam edildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesindeki turistik alanlardan Aşk Vadisi'ndeki seyir alanında bulunan bir iş yeri yıkıldı.

Kapadokya'da, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapılara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Aşk Vadisi'ni izlemek isteyen turistlerin geldiği seyir alanındaki hediyelik eşya satış yeri ve kafe olarak kullanılan iş yerinin bulunduğu alana iş makineleri sevk edildi. İş yeri sahibinin metal malzemelerden inşa edilmiş yapıyı kendisinin sökmesi talebini kabul eden yetkililerin gözetiminde işlem tamamlandı. İş yerindeki malzemeleri ve yapıyı oluşturan aksamı araçlarla taşıyan iş yeri sahibine belediye ekipleri de destek verdi.

Yıkım çalışması sırasında jandarma tarafından güvenlik tedbiri alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir yıkım çalışması

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