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Kapadokya'da peribacaları yakınındaki yapıların yıkılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Çalışmalara, Göreme ve Uçhisar beldesinde aralarında iki otel inşaatının da yer aldığı 7 yapının yıkımıyla devam edildi

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapılardan 7'si daha yıkıldı.

Çalışma kapsamında, yıkım kararı alınan Nevşehir'in Uçhisar beldesinde bir bağ evi ile Göreme beldesinde iki otel inşaatı ve 4 bağ evinde yıkım çalışması gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde yıkımı yapılacak alanlara sevk edilen belediye ekipleri, Uçhisar beldesindeki Kağnıyolu mevkisi ile Göreme'deki Uzundere mevkisi ve Zemi Vadisi'ndeki bağ evlerinin yıkımını tamamladı.

Daha sonra Göreme beldesi içindeki otel inşaatının bulunduğu alana sevk edilen ekipler, burada iki katlı iki ayrı taş yapının bazı bölümlerini iş makinesiyle yıktı.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, inşaatlarının yakınındaki peribacalarında sarsıntı nedeniyle zarar oluşması ihtimali üzerine, binaların kalan kısımlarının elle sökülmesi yönündeki kararı tutanak altına alarak, yapı sahiplerine tebliğ etti.

Jandarma tarafından güvenlik tedbiri alınan otel inşaatının bulunduğu yıkım alanına gelen yaşlı kadını yetkililer teskin etti.

Kapadokya'da 16 Şubat'ta başlanılan yıkım çalışmaları kapsamında bugüne kadar 25 yapının yıkım işlemi tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Göreme beldesi Kapadokya Nevşehir yıkım çalışması

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