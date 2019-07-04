HABER

Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzünü süsledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' düzenlendi.

Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzünü süsledi

NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' düzenlendi. Festival için 11 ülkeden getirilen ve birbirinden farklı çizgi karakterlerde 15 sıcak hava balonu gökyüzünü rengarenk süsledi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali dün kortej yürüyüşü ile başlamıştı. Bugün sabah gün doğumunda ise 11 ülkeden getirilen farklı figürlerde 15 sıcak hava balonu festival için hazırlandı. Hazırlanan sıcak hava balonları ile uçularak, gökyüzü süslendi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler sıcak hava balonları ile fotoğraflar çektirdi. Festivale katılan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, ilk kez Kapadokya'da balon festivali düzenlendiğini belirterek, "Ürgüp Belediyemizin başlayan bu festivalimize yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Umarım bu bölge için çok büyük bir tanıtım olacaktır. Özellikle yurt içi ve yurt dışında büyük tanıtım imkânı olacak. Ürgüp’ümüz bu tür festivallerle turizm pastasından daha fazla pay alacaktır" ifadelerini kullandı.
Balon festivalini izlemeye gelen Şermin Açıkgöz ise düzenlenen etkinliği çok beğendiğini belirterek "Nevşehir'deki bu festivalin ilki bence muhteşem oldu. Bunun uluslararası olması zaten çok daha büyük bir önem taşıyor. Bence kesinlikle herkesin buraya gelip bu görsel şöleni görmesi gerekiyor" dedi.
Festival 2'nci gününde Gürcistan halk oyunları ekibinin dansları, sıcak hava balonu gösterisi ve ünlü sanatçı Aslı Güngör’ün vereceği konserle tamamlanacak.

FOTOĞRAFLI

Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzünü süslediKapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzünü süslediKapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzünü süslediKapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzünü süsledi

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Demirözü Baraj Gölü’ne yerli ve yabancı turist akınıDemirözü Baraj Gölü’ne yerli ve yabancı turist akını
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Kültürel bakımdan bölünmüşüzProf. Dr. İlber Ortaylı: Kültürel bakımdan bölünmüşüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı! Ağlama seslerini duyan komşular yardıma koştu

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı

Son dakika Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

'Adrenalin olsun diye' kadını yerlerde sürükleyip çantasını çaldılar!

'Adrenalin olsun diye yaptık!' Polisler bile şaşkına döndü

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Polis Mustafa Yeli'nin şehit edilmesinde 14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı

14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı!

Ankara’da son dakika dolandırıcılık operasyonu!

Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.