Kapadokya'da son 4 ayda 84 yapı yıkıldı

Hazırlanan dosyalardan kentsel alanda bulunan yapıların bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna, sit alanında olanların bilgileri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunuluyor.

İl Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik İl müdürlükleri ekipleri, Kapadokya bölgesinde çeşitli alanlarda inceleme yaparak kaçak ve usulsüz yapıları tespit ediyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de dikkate alınıyor.

Türkiye'nin 2023 yılında 70 milyon turist hedeflediğini, bunun yaklaşık 6 milyonunun Kapadokya'da ağırlanması için fizibilite çalışması yapıldığını anlatan Açıkgöz, "Turistlerin görmek istedikleri peribacaları, seyir tepeleri ve ören yerlerini koruyarak bu amaç için çalışmamız gerekiyor." dedi.

Seyir tepelerinde bölgeye yakışmayan iş yerlerinin olduğunu belirten Açıkgöz, "Buralar turistleri ağırlama yeri olarak kullanılıyor. Bu alanlarda TOKİ tarafından yöre mimarisine uygun, göze hoş gelecek bir yapı için çalışmalara başladık. Burada tek amaç bölgenin korunarak gelecek nesillere bırakılmasıdır." diye konuştu.

- "Kapadokya, korunması gereken önemli bir miras"

Kaçak yapıların ortadan kaldırılmasının yanında uygunsuz binaların da daha modern hale dönüştürüleceğini anlatan Açıkgöz, çalışmalar kapsamında hiçbir esnaf ve vatandaşın mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Kapadokya'nın korunması gereken önemli bir miras olduğuna işaret eden Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Çarpık, izinsiz ve kaçak yapıların ortadan kaldırılmasıyla ilgili kurulların aldığı kararla çalışma yürütülüyor. Bu alanları bölge halkı olarak, hep beraber korumamız gerekiyor. Bunlar bir gecede alınmış karar değildir, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurulları tarafından yapılan çalışma sonrasında yürütülen işlemlerdir. Burayı hem koruyup hem de kullanmayla ilgili tasarrufu da geliştireceğiz."

