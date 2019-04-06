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Kapadokya'da son 5 ayda 101 yapı yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:28 | Son Güncelleme

Kapadokya'da son 5 ayda 101 yapı yıkıldı

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan binaların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ayda 101 yapı yıkıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 3 Kasım 2018'de, Nevşehir'deki incelemeleri sırasında yaptığı, "Tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da hep beraber göreceğiz." açıklamasının ertesi günü başlatılan yıkım çalışmaları kapsamında, bölgedeki kaçak ve usulsüz yapıların tespiti sürüyor.

Belirli aralıklarla toplanan Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun yaptığı değerlendirmelerin sonucunda yıkımına karar verilen yapılar, bulundukları alandan sorumlu belediyelere bildiriliyor.

Belediye yetkililerinin yapı sahiplerine tebliğinin ardından ise yıkım süreci başlıyor. Bölgede, son 5 ayda 101 yapının yıkım işlemleri tamamlandı.

Kaçak ve usulsüz olduğu tespit edilen 132 yapı sorumlusuna da yıkım yapılacağı hususunda gerekli tebliğde bulunulduğu öğrenildi.

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarının görevi devralması için bir süre ara verilen yıkımlara, kaçak ve usulsüz olduğu belirlenen yapıların bildirildiği belediyelerdeki görevi devralan yeni belediye başkanlarının onaylarının ardından ara verilmeden devam edileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir yıkım çalışması

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