Kapadokya'da sonbaharın görsel şöleni

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sonbaharda yaprakların sararmasıyla turistlere görsel şölen yaşatıyor.
Bu yılın ocak-eylül döneminde 2 milyon 279 bin 460 turistin ziyaret ettiği peribacaları, yer altı şehirleri, kaya oyma tarihi kilise ve manastırları ile ünlü Kapadokya, sonbaharda kendini gösteren sarının farklı tonlarıyla, konuklarına eşsiz bir manzara sunuyor.
UNESCO'nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, mevsimin renkleriyle bütünleşerek görsel şölen oluşturan bölgede bol bol fotoğraf çekiyor.
Turistler, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve ve Paşabağı ören yerleri ile Uçhisar ve Ortahisar kaleleri, Zemi, Devrent, Güllü, Aşk ve Güvercinlik vadilerinde yürüyüş yaparak manzaranın keyfini çıkarıyor.
Turistlerin bir kısmı peribacaları ve sararan yapraklar arasında atlı tura katılırken, bazıları ise bölgenin simgelerinden biri haline gelen sıcak hava balon turuna katılarak, sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden gökyüzüne yükselip, doyumsuz manzarayı izliyor.
Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünerek konukları için masalsı görüntüler oluşturan Kapadokya, bahar ve yaz aylarında rengarenk çiçeklerle bezeniyor, kış aylarında ise beyaz örtüye bürünerek hayranlık uyandıran görsellik sergiliyor. Bu dönemde ise peribacaları ile renk uyumu sağlayan sarı yapraklar bölgede sonbaharın renklerini yansıtıyor.
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