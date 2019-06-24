Kapadokya'da tarihi Bezirhane'de opera konseri

NEVŞEHİR, (DHA) - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, doğal akustiği ve iki dev kubbesiyle sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan tarihi Bezirhane’de 'Golden Voices' konseri verdi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, tarihte İpek Yolu üzerinde deve kervanlarının konakladığı, günümüzde ise sanat etkinliklerinin yapılabilmesi için yeniden tasarlanan 120 kişilik salona sahip bezirhanede sanatseverlerle buluştu. Doğal akustiği ve Kapadokya'nın tarihi dokusu ile dikkat çeken mekandaki konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Opera sanatçıları Nurdan Küçükekmekçi, Esra Arslantürk Serbest, Pınar Tekol ve Metin Kiper, hafızalarda yer eden melodileri seslendirdi.

Opera sanatçısı Nurdan Küçükekmekçi, bölgenin büyülü atmosferinde böyle bir sanatsal etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Operaya karşı duyulan ilgiyi burada bir kez daha gözlemlediklerini dile getiren Küçükekmekçi, "Golden Voıces ekibi olarak ilk defa Nevşehir’e geldik. Çok güzel bir konser oldu. Nevşehir halkı oldukça sıcakkanlı yaklaşımı ile operaya karşı sanatsal bakışını burada bizlere bir kez daha gösterdiler. Biz zaten operada şarkı söyleyen sanatçılarız. Çok güzel bir konser geçti" dedi.

Nevşehir'e gelmeden önce bu yörenin türkülerini incelediklerini kaydeden Küçükekmekçi, "Kapadokya'ya gittiğimizde halkımızla nasıl kucaklaşabiliriz, onu düşündük. Opera insanların çok fazla tanıdığı bir meslek dalı değil. Opera sanatçıları sadece 'bağıran' sanatçı olarak tanınıyor. Biz kendi kültürümüzden, memleketimizin kültüründen eserler seslendirelim istedik. Nihayetinde hepimiz bu memleketin insanlarıyız. Dolayısıyla bu 'Cemalim' türküsünü bulduk. Araştırdık, konusunu kendimize göre bir mizansen yaptık" diye konuştu.