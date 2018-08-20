Kapadokya'da turist yoğunluğu

Sahil kenarlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle yerli turistin Kapadokya'yı tercih ettiğini aktaran Durmaz, "Kapadokya İç Anadolu’nun ortasında olduğu için günübirlik gelen ziyaretçiler, yurt dışından gelen gurbetçiler ve Uzak Doğu ile Güney Amerika ülkelerinden gelen yabancı turistler Kapadokya’da yoğunluk yaşanmasına neden oldu." dedi.

Mersin’den günübirlik Kapadokya’yı gezmek için gelen Ülke Dağhan, "Kapadokya’yı keşfetmek için geldik. Her şey çok güzel, çok keyifli. İnanılmaz bir zaman geçiriyorum. Görmek istediğim bir yerdi ve çok memnun kaldım geldiğim içim. Kapadokya, tekrar tekrar gelinecek ve herkesin görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Almanya’da yaşayan gurbetçi Ragip Koçer de "Tatil için ülkemize geldik. Çok seviyoruz Türkiye’yi. Lakin senede bir kez gelebiliyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Denizimiz yok ama çok değişik coğrafyaya sahip bölgemiz var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler geliyor, lakin biz yerli turistlerin de Kapadokya’ya gelmesini istiyoruz. Tatil yapmak için deniz şart değil. Ben Almanya’daki arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum ve bol bol fotoğraf çekip gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde'den Kapadokya’yı gezmek için gelen Ömer Özer de bayram tatilini değerlendirmek için bölgeye geldiklerini ve çok hoş vakit geçirdiklerini kaydetti.

