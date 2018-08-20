HABER

Kapadokya'da turist yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde geçirmek isteyenler, yoğunluk oluşturdu

NEVŞEHİR (AA) - Peribacaları, doğal kaya oluşumları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve mağara otelleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Çoğunlukla Uzak Doğulu turistlerin tatillerini geçirdiği bölgede, izinlerini memleketlerinde geçirmek için gelen gurbetçiler ve günübirlik ziyaretçilerle birlikte yoğunluk arttı.

Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu peribacaları arasında bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kapadokya’da alternatif etkinlikler arasında yer alan at ve deve turlarına da turistler ilgi gösteriyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle bölgede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sahil kenarlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle yerli turistin Kapadokya'yı tercih ettiğini aktaran Durmaz, "Kapadokya İç Anadolu’nun ortasında olduğu için günübirlik gelen ziyaretçiler, yurt dışından gelen gurbetçiler ve Uzak Doğu ile Güney Amerika ülkelerinden gelen yabancı turistler Kapadokya’da yoğunluk yaşanmasına neden oldu." dedi.

Mersin’den günübirlik Kapadokya’yı gezmek için gelen Ülke Dağhan, "Kapadokya’yı keşfetmek için geldik. Her şey çok güzel, çok keyifli. İnanılmaz bir zaman geçiriyorum. Görmek istediğim bir yerdi ve çok memnun kaldım geldiğim içim. Kapadokya, tekrar tekrar gelinecek ve herkesin görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Almanya’da yaşayan gurbetçi Ragip Koçer de "Tatil için ülkemize geldik. Çok seviyoruz Türkiye’yi. Lakin senede bir kez gelebiliyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Denizimiz yok ama çok değişik coğrafyaya sahip bölgemiz var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler geliyor, lakin biz yerli turistlerin de Kapadokya’ya gelmesini istiyoruz. Tatil yapmak için deniz şart değil. Ben Almanya’daki arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum ve bol bol fotoğraf çekip gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde'den Kapadokya’yı gezmek için gelen Ömer Özer de bayram tatilini değerlendirmek için bölgeye geldiklerini ve çok hoş vakit geçirdiklerini kaydetti.

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'
Yönetmen Murat Şeker: Çavuş'unu ye bağını sormaYönetmen Murat Şeker: Çavuş'unu ye bağını sorma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram tatili Kapadokya Nevşehir turist

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

İlginizi Çekebilir

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.