HABER

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler Avanos ilçesinde bulunan çanak atölyesine sevgi duvarı oluşturdu.Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan çanak atölyesini ziyarete giden yerli ve yabancı turistler sevgi duvarı oluşturdu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler Avanos ilçesinde bulunan çanak atölyesine sevgi duvarı oluşturdu.
Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan çanak atölyesini ziyarete giden yerli ve yabancı turistler sevgi duvarı oluşturdu. Yaklaşık 20 yıl önce başlatılan bu uygulama sonrasında iş yerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler Kapadokya ile ilgili görüşlerinin yanı sıra, aşklarını, sevgilerini ve dünya barışı ile ilgili görüşlerini yazmış oldukları kağıtları duvara asarak gösteriyor.
İş yeri sahibi Ferhat Akcan sevgi duvarını çanak atölyesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin başlattığını ifade ederken 20 yıl önce başlatılan bu uygulama sonrasında sevgi duvarına yaklaşık 5 bin yazılı kağıt olduğunu söyledi. Akcan, “Bu ilk etapta iş yerimize gelen arkadaşlar ben buraya yazı yazabilir miyim, iş yerinizi çok sevdik dediler. Bizde o gün yazı yazıp asmalarına izin verdik. Sonrasına iş yerimizde böyle bir akım başladı ve iş yerimizde sevi duvarı oluşturuldu. Kapadokya hakkında, iş yerimiz hakkında, çiftler aşklarını paylaşarak bize güzel bir koleksiyon oluşturdular. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler duvarımızı gördükten sonra merak edip soruyor. Burada neler yazıyor diye bizde gerekli bilgileri verdikten sonra kendileri de yazmak istediklerini ifade ederek yazılarını burada paylaşıyorlar” dedi.
“20 yıllık gelenek”
Çanak atölyesi sahibi Ferhat Akcan bu uygulamanın yaklaşık 20 yıl önce başladığını ifade ederken, “İş yerimizde ki bu uygulama yaklaşık 20 yıl önce başladı ve 3 bin ila 5 bin kağıt sevgi duvarına asıldı. Her gelen müşteri soruyor zaten. Dünya barışına bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Son dakika: Ege'de korkutan deprem

04.05'te deprem oldu! Bu kez Ege'de...

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.