Kapadokya'daki kaçak yapılar

TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Nevşehir Kapadokya'da tespit ettiğimiz bizim 100'ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de Valiliğimiz bu sürecin götürülmesini an be an takip ediyor. Bu yapılar imar barışına girmeyecek. Bunların hepsi de yıkılacak." dedi.

Bakan Kurum, Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Vekili Tayyar Şaşmaz, ziyaret sırasında Kurum'a kentle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Bakan Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer bakanlıkların devam eden yatırımlarıyla ilgili sunum yapıldı.

Kurum, sunumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Çanakkale'de bulunduklarını, bugün de Tekirdağ'da bir takım ziyaretler yapacaklarını söyledi.

Tekirdağ'ın sahip olduğu 12 organize sanayi bölgesiyle, gelişmişlik sıralamasında Türkiye'de 7'nci il olduğunu ifade eden Kurum, "Tekirdağ sanayi anlamında ticaret anlamında ülkemizin önemli bir potansiyeli. Tabi 1980 yılında başlayan çarpık sanayileşmeyle birlikte gerekli altyapı da tam anlamıyla sağlanmış değil." diye konuştu.