Kapadokya'daki kaçak yapılar

TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Nevşehir Kapadokya'da tespit ettiğimiz bizim 100'ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de Valiliğimiz bu sürecin götürülmesini an be an takip ediyor. Bu yapılar imar barışına girmeyecek. Bunların hepsi de yıkılacak." dedi. Bakan Kurum, Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Vekili Tayyar Şaşmaz, ziyaret sırasında Kurum'a kentle ilgili bilgi verdi. Daha sonra Bakan Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer bakanlıkların devam eden yatırımlarıyla ilgili sunum yapıldı. Kurum, sunumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Çanakkale'de bulunduklarını, bugün de Tekirdağ'da bir takım ziyaretler yapacaklarını söyledi. Tekirdağ'ın sahip olduğu 12 organize sanayi bölgesiyle, gelişmişlik sıralamasında Türkiye'de 7'nci il olduğunu ifade eden Kurum, "Tekirdağ sanayi anlamında ticaret anlamında ülkemizin önemli bir potansiyeli. Tabi 1980 yılında başlayan çarpık sanayileşmeyle birlikte gerekli altyapı da tam anlamıyla sağlanmış değil." diye konuştu.

Kurum, geçmiş yıllarda Tekirdağ'da Türkiye'nin en büyük çevre projesinin hayata geçmeye başladığını, bu proje kapsamında çarpık sanayilerin birleştirilerek 8 organize sanayi bölgesi haline getirildiğini, 4 mevcut organize sanayi bölgesiyle de 12 sanayi bölgesinin oluştuğunu anlattı. Proje kapsamında 5 atık arıtma tesisinin bulunduğuna, bunların 3'ünün tamamlandığına işaret eden Kurum, şöyle konuştu: "Diğer ikisi de inşallah önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanacak. Projenin tamamı 2019 yılında bittiğinde bizim Çorlu, Ergene Nehrimiz, inşallah eskisi gibi berrak, eskisi gibi çevreye zararsız, haliyle bölgeye faydalı bir nehir haline gelecek. Sanayi bölgelerinin tamamında atık su arıtma tesisimiz var. Ancak geçtiğimiz günlerde bir tesisimizin arıtma tesisini çalıştırmamasından dolayı kirlilik yaşandığını hep beraber gördük. Gerekli tesise de kapatma cezası verdik. Bu büyük çevre projemiz bitene kadar da mevcut kontrollerimiz an be an yapılacaktır. Kimsenin Ergene Nehri'ni kirletmesine de müsaade etmeyeceğiz."

Kurum, eski Çorlu Devlet Hastanesi'nin bulunduğu 30 bin metrekarelik alanı alanı millet bahçesi olarak değerlendireceklerini, Tekirdağ'da da Çanakkale Şehitler Anıtı'nın bulunduğu bölgenin tahsis edilerek, bu bölüme de millet bahçesi kurulması noktasında proje hazırlanacağını belirterek, "Tekirdağ'da sadece bunlarla kalmayacağız, diğer alanlarla ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah 2 ve 3. millet bahçelerini de buraya kazandıracak çalışmalarımızı yapacağız. Tekirdağ sanayimiz, ekonomimiz açısından önemli bir kent. Biliyorsunuz Sanayi Bakanımız ihracat rakamlarını açıkladı ve geçen yıl eylül ayına göre rekor seviyede ihracatımız arttı, ithalatımız da azaldı. Dolayısıyla bu sanayicinin yüzünü güldürecek bir durum." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Murat Kurum, bir gazetecinin, Kapadokya'daki kaçak yapılara ilişkin sorusu üzerine şu bilgileri verdi: "Nevşehir Kapadokya'da tespit ettiğimiz bizim 100'ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de Valiliğimiz bu sürecin götürülmesini an be an takip ediyor. Bu yapılar imar barışına girmeyecek. Bunların hepsi de yıkılacak. İmar barışını iyi anlamak lazım. İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış kaçak yapıların devletimizle olan barışı, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına yapılmış bir kanun düzenlemesidir. Bu düzenleme, elektriğini, suyunu, doğal gazını alamayan vatandaşımızın önünü açmak için yapılmış bir düzenleme. O yüzden bunu iyi anlamak lazım. Düzenleme, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmiyor ve bunların hepsinin tespitini yapıp yıkımlarını gerçekleştireceğiz."