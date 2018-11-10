Kapadokya'daki kaçak yapılaşma

NEVŞEHİR (AA) - Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Nevşehir'in Göreme beldesinde, kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor.
Göreme'de, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildiği, imar barışına dahil olmadığı tespit edilen bir yapının üzerinin toprakla örtüldüğü tespit edildi.
Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imar barışı kapsamında ilgili kurumların denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.
Bölgede kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini ve kanunlar çerçevesinde sürecin aksamadan devam ettiğini aktaran Cingil, şöyle konuştu:
"Belediyeler ve ilgili kurumların denetimleriyle tespit edilen yapılar var. Bu yapıların sahiplerine tebliğ gönderiliyor, ardından mahkeme süreci başlıyor. Mahkemeden çıkan karar neticesinde ise kaçak yapılar yıkılıyor. İlk yıkım bilindiği gibi geçen hafta gerçekleştirildi. Kanunlara aykırı olarak yapıldığı belirlenen yapıların üstünü toprakla örtmek neticeyi değiştirmez. Kaçak yapılaşmada kanuna aykırı davrananların kaçışı yok. Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gereği neyse, hukuki boyut içinde icra edilecektir."
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