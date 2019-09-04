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Kapadokya’dan sonra yabancıların uğrak yeri, tarih şehri Kırşehir olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 12:13 | Son Güncelleme

Malezyalı turist kafilesi, Kırşehir’de tarihi inceledi.

Malezyalı turist kafilesi, Kırşehir’de tarihi inceledi. Kırşehirli esnaf ürünlerini satmak için kağıda yazdığı günlük konuşma diliyle turistlerle iletişim kurdu.
Turistlerin Kapadokya bölgesi sonrası uğrak yerlerinin tarih şehri Kırşehir olması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü Kırşehir’e bir yılda 125 bin üzerinde turist gelmesi planlanıyor.
Turist kafilelerinin medeniyet şehri Kırşehir’e akın akın geleceğini ve şehirde en iyi şekilde ağırlanacağını ifade eden Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, “Kırşehir’de ticari hayatı canlandırmak, sosyal ve kültürel alandaki projelerimizden birisi olan şehre turist çekme hamlesini başlattık. Kapodokya’ya giden kafileleri Kırşehir’de ağırlamak gibi bir projemiz vardı. İlk misafirlerimiz Çinli gruplardı. Malezyalılar, Kırşehir’de. Malezya ve Endonezyalılar inanç turizmi açısından bizler için çok önemli” dedi.

4 ayda 15 bin 1 yılda 125 bin turist hedefleniyor
Kırşehir’e gelmesi beklenen turistler hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Biz, Ahi Evran’ın memleketinde soydaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 4 ayda 15 bin 1 yılda 125 bin turist hedefliyoruz. Kırşehir’de uzak doğulu misafirlerimizi de ağırlayacağız.”
Kırşehir ziyaretlerine yöresel yemekle başlayan Malezyalı gruplar, Ahi Evran Külliyesini ziyaret ederek namaz kıldı. Kırşehir’de Kadın Emek Pazarında yaptığı el ürünlerini satan Aysel Gönen ise iletişim kurmak için kağıda yazdığı yerel dille turist kafilesine satış yaptı.

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