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Kapadokya'nın en büyük kilisesi turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

 NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde 1859 yılında yapılan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesindeki Aıos Theodoros Trion Kilisesi'nin, Derinkuyu Belediyesi'ne tahsis edilerek, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Kapadokya'nın en büyük kilisesi turizme kazandırılacak

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde 1859 yılında yapılan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesindeki Aıos Theodoros Trion Kilisesi'nin, Derinkuyu Belediyesi'ne tahsis edilerek, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.
Bölgede Üzümlü Kilisesi olarak bilinen Aıos Theodoros Trion Kilisesi, İl Kültür Müdürlüğü tarafından sadece Pazar günleri açılıyor. Kapadokya'nın en büyük kilisesi olma özelliğine sahip Rum kilisesinin her gün açık kalarak turizme kazandırılmasını isteyen Derinkuyu Belediyesi, çalışma başlattı. Belediye Başkanı Bülent Aksoy, "Günümüze kadar ulaşabilmiş ender tarihi yapılardan biri olan ve Kapadokya bölgesinin en büyük kilisesi olarak değerlendirilen Aıos Theodoros Trion Kilisesi, İl Kültür Müdürlüğü bünyesindedir. Bu kilisenin Derinkuyu Belediyesi’ne tahsisinin yapılarak turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Konuya ilişkin olarak Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile de görüşmeler yaptık" dedi.
Aksoy, Kapadokya Alan Yönetimi'nin oluşumuna yönelik Nevşehir’deki çalışmaların tamamlanmasının ardından, kilisenin belediyeye tahsisinin de gerçekleşeceğine inandıklarını belirterek, "Derinkuyu turizmine gerçek anlamda ivme kazandıracağına inandığımız Aıos Theodoros Kilisesi’nin kısa süre içerisinde Derinkuyu Belediyesi'ne tahsisi de gerçekleştirilecektir. Öyle inanıyorum ki bir dizi onarım çalışmalarının ardından tarihi Rum kilisesi, en kısa süre içerisinde her gün açık tutularak yerli ve yabancı turistlerin de ziyaretine açılacak" diye konuştu.

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Kapadokya'nın en büyük kilisesi turizme kazandırılacakKapadokya'nın en büyük kilisesi turizme kazandırılacak

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