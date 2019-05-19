Kapadokya'nın giyim kültürünü bez bebeklerle yaşatıyor

MUSTAFA BİKEÇ - El sanatları ustası Yavuz Aplak, Kapadokya bölgesinde testi taşıyan, yün eğiren, gelinlik giymiş kadın ile tespih çeken erkek gibi figürlerden oluşan bez bebekler yaparak hem bu kültürü yaşatmaya çalışıyor hem de yurdun dört bir yanında katıldığı etkinliklerde tanıtıma katkı sağlıyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı kırsal Soğanlı Mahallesi'nde oturan 47 yaşındaki el sanatları ustası Aplak, tel, gazoz kapağı ve kumaş parçalarından el emeğiyle çeşitli ebatlarda bez bebek yapıyor. Aplak, annesinden 13 yaşında öğrendiği bu işi 34 yıldır sabırla sürdürüyor.

Kapadokya bölgesi sınırları içinde kalan Soğanlı Vadisi'nde tezgahlarda ve mahallede gezen çocuklar tarafından satılan Aplak'ın eserleri, turistlerden ilgi görüyor. Testi taşıyan, yün eğiren, gelinlik giymiş kadın ile tespih çeken erkek gibi figürlerden oluşan bez bebekler yapan Aplak, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen festival ve şenliklerde açtığı stantlarda bez bebek kültürünü daha çok kişiye tanıtmaya çalışıyor.