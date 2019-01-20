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Kapadokya'nın 'kalbi' Narlı Göl'de kış güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

KAPADOKYA bölgesinde yer alan krater özelliğe sahip Narlı Göl, 'kalp' şeklindeki görünümü ve karlı manzarasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir doğal güzellik sunuyor.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- KAPADOKYA bölgesinde yer alan krater özelliğe sahip Narlı Göl, 'kalp' şeklindeki görünümü ve karlı manzarasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir doğal güzellik sunuyor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan da Narlı Göl'ü 'Kapadokya'nın kalbi' olarak nitelendirdiklerini belirterek, ''Krater gölünün kalp şeklinde olması sebebiyle bölge özellikle fotoğrafçılar tarafından ziyaret ediliyor. Gölün tabanında sıcak su kaynakları söz konusu ve kalp şeklinde olması sebebiyle buraya Kapadokya'nın kalbi diyoruz" dedi. Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, Aksaray'da başlayıp Nevşehir'e kadar uzanıyor. Bu bölgede kapsamında Aksaray'da bulunan krater özellikle sahip, 'kalp' şeklindeki Narlı Göl'de, Kapadokya ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Nevşehir-Aksaray hattındaki önemli turizm bölgesinden biri olan Narlı Göl'ün bakanlık tarafından termal turizm bölgesi olarak ilan edildiğini belirtti. Krater gölünün kalp şeklinde olması nedeniyle özellikle fotoğrafçılar tarafından ziyaret edildiğini belirten Doğan, şunları söyledi: ''Gölün 'kalp' şeklinde olması son yıllarda bölgedeki ziyaretçilerin daha fazla rağbet etmesine sebep oldu. Özellikle kış ve bahar aylarında bölgeye gelen turistler, burada fotoğraf çekiyorlar. Bölgede faaliyet gösteren acentelerle rehberler Derinkuyu, Ihlara Vadisi hattında bütün yerli ve yabancı ziyaretçileri Narlı Gölü gösteriyorlar. Dünyaca ünlü dergi ve gazetelerde de bu gölün fotoğrafları yayımlandı. Narlı Göl'ün bu güzelliğinin yanında termal bir bölge olması da herkesin ilgisini çekiyor." Bölgedeki termal otelde konaklayan İbrahim Ayhan Temel, Narlı Göl'ün kış manzarasının güzel olduğunu belirterek, ''Dünyanın nadir krater göllerinden olan Narlı Göldeyiz. Aşağıda bulunan termal otelde kalıyoruz. Çok güzel bir manzara var. Kış ve kar ayrı bir hava katmış'' dedi.

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