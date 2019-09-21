KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan, peri bacaları, kayadan oyma kiliseleri, manastırları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Soğanlı Vadisi, eski günlerini arıyor.

Birinci derece hem doğal hem de arkeolojik sit alanı olan ve 25 kilometre uzunluğundaki Soğanlı Vadisi, Roma ve Bizans dönemine ait manastır ve kiliselerin de aralarında bulunduğu peri bacaları, mağara, güvercinlik ve barınaktan oluşan ilginç kaya oluşumlarına ev sahipliği yapıyor.

Hristiyanlığın Kapadokya'daki eski merkezlerinden biri durumundaki vadi, Karabaş, Kubbeli, Yılanlı, Tokalı, Tahtalı ve Geyikli gibi kaya oyma kiliselerin duvarlarında Hazreti İsa ve havarileri ile İncil'den sahnelerin yer aldığı fresklerle dikkati çekiyor.

"Kapadokya'nın minyatürü" olarak tarif edilen ve Ihlara Vadisi, Ürgüp ve Göreme'nin gölgesinde kalan vadi, önceden yılda yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turist ağırlarken, zamanla bazı tur organizasyonlarından çıkarılmasının da etkisiyle canlılığını yitirdi.