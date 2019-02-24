Kapadokya’nın Toprak Sanatı

Kapadokya siluetiyle özdeşleşmiş peri bacalarından ibaret değil. Bölgede yüzlerce yıldır kesintisiz devam eden bir de çömlek sanatı var. Süleyman Afacan Göreme’deki çömlek ustalarından biri. Afacan VOA Türkçe’ye işin inceliklerini anlattı.

“Bu babadan oğula geçen bir sanat. Biz de babalarımızın, dedelerimizin yanında ufak yaşlarda, 7-8 yaşında gidip oynayarak öğrendik.”

Afacan’a göre işin sırlarından biri çömlek yapımı için kullanılan toprak. İyi çömlek için tek bir bölgeden değil, farklı bölgelerden alınan toprakların karılması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden Avanos ve Kızılırmak yatağının farklı noktalarından toprak kullanıyorlar.

“Son nesil biziz”

Afacan ustalık için 5-10 yıl gerektiğini söylüyor. Hem meşakkatli hem de getirisi az olan bir iş olduğu için de gençlerin çok fazla hevesli olmadığını vurguluyor. “Benim yaşım 38, benim altımda çok nadirdir. 25 yaşın altında kimse yok şu anda. Son nesil biziz.”

Afacan çocuklarına çömlek sanatını öğreteceğini ama meslek olarak seçmelerini istemediğini söylüyor.

Ustaya göre gençler meslek olarak çok fazla düşünmüyor belki ama Kapadokya’ya gelen turistlerin pek çoğu keyif için de olsa çömlek yapımını deniyor. Büşra Yolcular onlardan biri: “Kesinlikle çok zor bir şey, hakim olmak, o şekli sağlayabilmek çok zor.”

Yolcular, zor da olsa yeniden çömlek yapmayı deneyeceğini söylüyor: “Çalışması güzel, zevkli bir şey. Stres atıcı bir uğraş."

