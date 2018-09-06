Kapadokya'ya ağustosta ziyaretçi akını

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin peribacalarıyla ünlü önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, ağustos ayında, yerli- yabancı 412 bin 559 turist tarafından ziyaret edildi.

Kapadokya'yı ağustosta ziyaret eden turistlerden 119 bin 822'si Göreme Açık Hava Müzesi'ni, 105 bin 384'ü Hacıbektaş Müzesi'ni, 60 bin 422'si Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni, 60 bin 159'u Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni gezdi. Nevşehir Merkez Müzesi'ni 509, Karanlık Kilise'yi 16 bin 236, El Nazar Kilisesi'ni bin 514, Gülşehir Açık Saray'ı bin 198, Gülşehir St. Jean Kilisesi'ni bin 313, Özkonak Yeraltı Şehri'ni 17 bin 128, Tatlarin Yeraltı Şehri'ni bin 846, Zelve Örenyeri'ni 14 bin 657, Mazı Yeraltı Şehri'ni 6 bin 377, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni 987, Hacıbektaş Atatürk Evi'ni 2 bin 776 ve Ürgüp Müzesi'ni ise 2 bin 231 yerli- yabancı turist ziyaret etti.

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