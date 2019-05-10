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Kapadokya'ya yasal koruma kalkanı sağlayacak teklif komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 14:43 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmeye başlandı - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: - "Kanun teklifiyle bölgenin tarihinin, kültürünün korunarak turizme daha fazla hizmet vermesini; bürokratik süreçlerin azaltılarak daha hızlı karar alınmasını sağlamayı hedefliyoruz"

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler başkanlığında toplandı.

Teklif sahiplerinden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, komisyona yaptığı sunumda, Kapadokya'da birden fazla kurumun yetkisi bulunduğu için yetki karmaşası yaşandığını, bu durumun kaçak yapılaşmaya ve bölgenin tahribatına neden olduğunu söyledi.

Açıkgöz, teklifle Kapadokya'da alan yönetimi oluşturulacağını, böylece yetki karmaşasının ortadan kaldırılacağını, ayrıca bölgenin tarihi, kültürel ve doğal yapısının korunması ile kararların doğru ve hızlı şekilde alınmasının sağlanacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kapadokya'da birden fazla otoritenin söz sahibi olduğunu, bu durumun da bölgenin etkin ve verimli kullanılmasına imkan tanımadığını söyledi.

Teklifin yasalaşması halinde tek bir kurula yetki verileceğini vurgulayan Alpaslan, "Kanun teklifiyle bölgenin tarihinin, kültürünün korunarak turizme daha fazla hizmet vermesini, bürokratik süreçlerin azaltılarak daha hızlı karar alınmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

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