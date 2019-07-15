Kapadokya'ya yoğun ilgi

NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya, 3 günlük tatil nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı.

Peribacaları, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya, 3 günlük tatilde, yoğun ilgi gördü. Bölgede turist hareketliliği, geçen Cuma akşamından itibaren başladı. Aileler, seyahat acentaları başta olmak üzere özel araçlarıyla Kapadokya bölgesine akın etti. Konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Ziyaretçiler, bölgenin tarihi ve turistik merkezlerini gezerek, bol bol fotoğraf çektirdi.

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