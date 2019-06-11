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Kapadokya'yı mayıs ayında 333 bin turist gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 19:52 | Son Güncelleme

Kapadokya'yı mayıs ayında 333 bin turist gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, mayıs ayında 333 bin 655 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri ve yeraltı kentleriyle Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri, geçen ay 50 bin 735'i müze kartlı olmak üzere 333 bin 655 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Mayıs ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında 141 bin 381 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi geldi.

Listede ikinci sırada, 62 bin 391 turistin gezdiği Kaymaklı Yeraltı Şehri, üçüncü sırada ise 39 bin 812 ziyaretçi sayısı ile Derinkuyu Yeraltı Şehri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir

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