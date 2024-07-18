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  4. Kapağı açık bıraktılar, kazaya davet çıkardılar! Görme engelli çift kapağı açık rögara düştü

Kapağı açık bıraktılar, kazaya davet çıkardılar! Görme engelli çift kapağı açık rögara düştü

18.07.2024 10:11
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Samsun’da yapılan alt yapı çalışmaları neredeyse can alıyordu. Görme engelli çift, yolda yürürken, kapağı açık olan rögara düştü. Güvenlik önlemlerinin ihlali nedeniyle polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kapağı açık bıraktılar, kazaya davet çıkardılar! Görme engelli çift kapağı açık rögara düştü

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde saat 11.15’te meydana geldi. Altyapı çalışması esnasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine yoldan geçen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. ve Emrah D. düştü. Çiftin yardımına firma çalışanları ve vatandaşlar koştu.

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Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
görme engelli
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