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  4. Kapağı açtığında şoke oldu! Tekirdağ'da bir esnafın tüm malzemeleri suya gömüldü

Kapağı açtığında şoke oldu! Tekirdağ'da bir esnafın tüm malzemeleri suya gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 19:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde su patlağı nedeniyle bodrum katındaki depoyu su bastı. Tuhafiye malzemeleri suya gömülen esnaf, yaklaşık 30 bin lira zarara uğradığını söyledi.

Kapağı açtığında şoke oldu! Tekirdağ'da bir esnafın tüm malzemeleri suya gömüldü

Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde su patlağı nedeniyle tuhafiyeci Muzaffer Arabacı’nın bodrum katta bulunan deposunu su bastı.

Su altında kalan tuhafiye malzemeleri kullanılamaz hale gelen iş yeri sahibi Muzaffer Arabacı, zararının yaklaşık 30 bin lira civarında olduğunu belirtti. Haber verilmesi üzerine belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için bölgede çalışma başlattı.

2 SAAT SONRA ÇİLE BİTTİ

Su patlağı, 2 saatlik çalışmanın ardından tamir edildi. Rahat bir nefes aldıklarını belirten cadde esnafından Zeki Atasoy ve Muzaffer Arabacı, TESKİ ekiplerine saatler süren çabaları nedeniyle teşekkür etti. (İHA)

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