HABER

Kapağı çalınan yeraltı kablo odasına büyükbaş düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

  ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde hırsızların kapağını çaldığı, yeraltı kablolarının bulunduğu odaya, büyükbaş düştü.

Kapağı çalınan yeraltı kablo odasına büyükbaş düştü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde hırsızların kapağını çaldığı, yeraltı kablolarının bulunduğu odaya, büyükbaş düştü. Sahibi, çağırdığı kepçe ile mahsur kalan hayvanını kurtardı.
Olay Sungunlu ilçesi Cevheri Mahallesi'ndeki Şehit Uğur Yaldıran Cami yanındaki telekomünikasyon şirketine ait yeraltı kablo odasının kapağı hırsızlar tarafından çalındı. Besicilik yapan Ramazan Yaldıran'a ait büyükbaş hayvan dün akşam kapağı çalınan üstü açık bölümden yer altı kablo odasına düştü. Kendi imkanları ile hayvanını çıkaramayan Yıldıran, kepçe çağırdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında büyükbaş, mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Görevliler tarafından çalınan kapağın yerine yenisi getirildi.

FOTOĞRAFLI

Kapağı çalınan yeraltı kablo odasına büyükbaş düştüKapağı çalınan yeraltı kablo odasına büyükbaş düştüKapağı çalınan yeraltı kablo odasına büyükbaş düştü

PARTNERÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı olduÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı oldu
Ankara’da silahlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı (1)Ankara’da silahlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı (1)
Bolu'da 745 şişe kaçak içki ele geçirildiBolu'da 745 şişe kaçak içki ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.