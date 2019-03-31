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Kapaklı'da Cumhur İttifakı kazandı, kutlama yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:55 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttfika'nın adayı AK Parti'li Mustafa Çetin'in kazanması üzerine partililer kutlama yaptı.

Kapaklı'da Cumhur İttifakı kazandı, kutlama yapıldı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttfika'nın adayı AK Parti'li Mustafa Çetin'in kazanması üzerine partililer kutlama yaptı.
Kapaklı'da 3 dönemdir Belediye Başkanlığı'nı yapan CHP'li İrfan Mandalı karşısında Belediye Başkanlığı'nı Cumhur İttfika'nın adayı AK Parti'li Mustafa Çetin, yaklaşık yüzde 60 oy oranıyla resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Çetin'in kazanmasının ardından AK Parti'liler, Eski Belediye Meydanı'nda kutlama yaptı. Kutlamada konuşan Mustafa Çetin, "Kapaklı'da yüzde 60'a yakın bir oy alarak sesimizi Recep Tayyip Erdoğan'a duyurduk. Allah ondan ve Devlet Bahçeli'den razı olsun. İnşallah onu da buraya getireceğiz. Mazbatayı aldıktan sonra kurban keseceğiz, dualarla o merdivenden hep beraber gireceğiz. Bundan sonra görev bizde, çalışmak bizde, koşmak bizde, sevmek ve kucaklamak bizde. Bundan sonra hep beraber şaha kalkmak, Kapaklı'yı güzelleştirmek bizde.Önümüzdeki günlerde projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız. İnşallah bir Ankara ziyareti yapıp, gerekli yerlerle görüşüp Kapaklı'ya önce sağlam bir müfettiş isteyeceğiz. O 15 yıllık hesabı didik didik etmezsem namerdim" dedi.

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Kapaklı'da Cumhur İttifakı kazandı, kutlama yapıldıKapaklı'da Cumhur İttifakı kazandı, kutlama yapıldıKapaklı'da Cumhur İttifakı kazandı, kutlama yapıldıKapaklı'da Cumhur İttifakı kazandı, kutlama yapıldı

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