Kapaklı'nın AK Parti'li başkanı mazbatasını aldı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Parti'li Mustafa Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Çetin, "Kapaklı'yı şaha kaldırmak, Kapaklı'nın ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Kapaklı'mıza hükümetimizin gücünü getirmek istiyoruz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerde Kapaklı ilçesinde belediye başkanlığına seçilen 'cumhur ittifakı' adayı AK Parti'li Mustafa Çetin, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Mülahim Kuru, İlçe Başkanı Ercan Uçel ve partililerle birlikte mazbatasını aldı. Belediye önünde partililerin sevgi gösterisiyle karşılanan Çetin, belediyenin temsili anahtarını 15 yıl başkanlık yapan CHP'li İrfan Mandalı'dan aldı. Çetin, kendisini bu göreve layık gören ilçe halkına teşekkür etti. Eski başkan Mandalı, bir konuşma yaparak, yaptıkları hizmetleri anlatıp, yeni başkana başarılar diledi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, seçimlerin ilçede bayram havasında geçtiğini belirtip, siyasi geçmişini anlatarak, "Siyasette ana hedef hizmettir. Bu hizmeti yaparken siyasi düşünceye bakılmaksızın, memleket ayrımı yapılmaksızın, siyaset yapılmasının gerektiğini bilen birisi olarak Kapaklı'mızda güzel hizmetler yapmak için, mutlu ve gelişen bir Kapaklı'yı ortaya çıkarmak için yola çıktık. İnşallah aldığımız bu görevi sizlere mahcup olamadan, bize gösterdiğiniz teveccühle hizmet etmek istiyoruz. Herkesi kucaklayarak, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizle birlikte, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, herkesle Kapaklı'mızı yönetmek, Kapaklı'yı şaha kaldırmak, Kapaklı'nın ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Kapaklı'mıza hükümetimizin gücünü getirmek istiyoruz" dedi.

'BU KOLTUKLAR ZOR KOLTUKLAR'

Kapaklı Belediyesi'nin kapısının herkese açık olacağını kaydeden Çetin, "Seçim çalışmaları yaptığımızda Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'yı beş yıllık tatile göndereceğimizi söyledik. İrfan Mandalı'ya bundan sonraki hayatında sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. İrfan Mandalı'nın da tecrübelerinden yararlanacağız. Tecrübelerinden faydalanmayı borç biliriz. Bu koltuklar zor koltuklar. İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde, ailesiyle, torunlarıyla birlikte güzel günler ve güzel bir ömür diliyorum. Belediye personelimizin tamamıyla birlik, beraberlik, hoşgörü ve sevgi içinde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Her yerde söyledim, yeniden söylüyorum. Belediyede İrfan Mandalı başkanımızın kızı varsa kızı, akrabası varsa akrabası. Hizmet ediyorsa, işine bakıyorsa, halkın derdiyle dertleniyorsa benim başımın tacıdır. Ancak altını çizerek söylüyorum. Benim öz kardeşim olsun, yan gelip yatıyorsa onunla yol yürüyemem. Bunun arkasındayım" diye konuştu.

Kapaklı halkının gösterdiği saygı ve sevgiyi kaybetmemek için azami çaba göstereceğini söyleyen Çetin, "5 yıl sonra Allah nasip ederse, devam edebilirsek ya da burada tekrar bir devir işlemimiz olursa o saygıdan zerre kayıp olmaması için gerekli hassasiyeti göstereceğim. Benim için en değerli şey halkın sevgisini, gönüllerindeki değeri kaybetmemek. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun, gazamız mübarek olsun" dedi.

Başkan Çetin, eski başkan Mandalı'ya yaptığı hizmetler nedeniyle plaket verdikten sonra, belediye önünde kurban kesildi. Makamına geçen Çetin, burada kendisine destek olanlarla birlikte dua ederek, görevine başladı.