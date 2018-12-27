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Kapalı alanda sigara içenlere "yeşil" engel

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:15 | Son Güncelleme

Edirne'de bu yıl 30 bin üzerinde dumansız hava sahasına ilişkin denetim yapıldı

EDİRNE (AA) - Kapalı mekanlarda tütün mamulleri kullanımını ihlal eden işletme ve müşterilerin ihlallerini azaltmayı amaçlayan "Yeşil dedektör" Edirne'de de yoğun kullanılıyor.

Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen, sigara yasaklarının ihlaline dair cep telefonlarından bildirimde bulunma imkanı sağlayan mobil uygulama aracılığıyla gelen ihbarlar değerlendirilerek, ihbarın doğruluğunun tespiti sonrası kapalı alanda sigara içen kişiye ve buna izin veren işletmeciye para cezası uygulanıyor.

Mobil uygulama marketlerinden ücretsiz indirilen "Yeşil dedektör" uygulamasında "Kapalı mekanda tütün mamulleri kullanımı bildir" alanından listelenen işletmeler seçilerek ihlal bildiriliyor. İhbarın merkeze düşmesi sonrası ekipler, işletmeyi denetliyor.

Edirne'de bu yıl aralarında 650'ye yakın mobil ihbarın olduğu 30 bin üzerinde dumansız hava sahasına ilişkin denetim yapıldı. Bu denetimlerde 81 ihlal tespit edildi, gerekli cezalar uygulandı.

Yeşil dedektöre gelen bir ihbar sonrası denetime Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da katıldı.

Kafe, restoran ve eğlence mekanlarını gezen Kurt ve Kalkan, sigaranın zararlarını anlattı, işletmecilere kapalı alanlarda işletmelerinde sigara içilmesine izin vermemesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne ihbar yeşil dedektör

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